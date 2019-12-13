Haberler » Güncel » Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı - Haber

Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı ile nişanlısı Hatice Ceren Yalçın yaralandı.

13.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:13Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı ile nişanlısı Hatice Ceren Yalçın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Büyükmelen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yunus Emre Kayıkçı'nın kullandığı 67 TL 002 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yunus Emre Kayıkçı, hasar gören otomobilde sıkışırken, nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise araçtan hafif yaralı çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla Kayıkçı'yı araçtan yaralı çıkardı. Yunus Emre Kayıkçı ve Hatice Ceren Yalçın, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hatice Çarpar, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08 Uşak'taki trafik kazasında ölenlerden biri daha toprağa verildi - Haber
15:08 AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı - Haber
15:08 Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya... - Haber
15:08 Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Haber
15:08 Karapınar'da "Tarımda Suyu İyi Kullanma Projesi" tamamlandı - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 15:09:14