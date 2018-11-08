- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Onikişubat
İlçesi Suçatı
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Asma idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, Onikişubat İlçesi Ilıca
istikametinden il merkezine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan kazada, otomobilde bulunan Ali İmran
olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Asma ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan Asma'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
08 Kasım 2018 Perşembe 19:06