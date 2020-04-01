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Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplanırken, arkadan gelen otomobil kaza yapan araca çarptı.

01.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:02
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplanırken, arkadan gelen otomobil kaza yapan araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Demir idaresindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin motor kısmına girdi. İsmet Yazar idaresindeki 34 VAU 30 plakalı otomobil ise kaza yapan araca arkadan çarptı. Kazada bariyere saplanan otomobilde bulunan Esma Demir ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Yazar yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi hasar gören araçta sıkışan İsmet Yazar'ı kurtardı. Yaralanan sürücü İsmet Yazar ile Esma Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
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