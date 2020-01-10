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Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin üzerine çıkıp, yan yattı.

10.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:39Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin üzerine çıkıp, yan yattı. Motorundan alev alan otomobilde bulunan kadın yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ön yönetimindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bariyerin üzerine çıkan otomobil, çelik bariyerlerle arkasında bulunan beton bariyerlerin üzerinde yan yattı. Hasan Ön aracın motorundan duman çıktığını görünce, beraberinde bulunan ablası Beran Deniz'i (55) otomobilden çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motorundan başlayan yangına müdahale etti. Kazada yaralanan Beran Deniz ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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