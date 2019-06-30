30.06.2019 18:00
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil bir anda alev topuna döndü

Otomobil bir anda alev topuna döndüDÜZCE - Düzce'nin Beyciler Mahallesinde bir anda alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobil bir anda alev topuna döndü
DÜZCE - Düzce 'nin Beyciler Mahallesinde bir anda alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın Beyciler Mahallesi Metek TOKİ girişlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre A. B.'ye ait 81 ET 260 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdüler. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Otomobil bir anda alev topuna döndü
Kaynak: İHA
Düzce , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:00 Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
18:56 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.
18:54 Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
18:48 Hakkari şehidi Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı
18:44 İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
18:35 Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
18:30 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı