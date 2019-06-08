Otomobil buğday tarlasına uçtu: 3 ölü, 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Elbistan- Malatya
karayolu, Demircilik
Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Elbistan'a giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu.Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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