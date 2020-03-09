Menü
Haberler ›› Güncel ››Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Güncel

Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:30
Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul 'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 3 evden hırsızlık sonucu otomobil çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde üzerinde sahte plaka takılı çalıntı aracı durdurdu. Araçta önceden kimlikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Ç'nin emniyette 6 suçtan kaydı, Mazlum T'nin 21 suçtan ve 5 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğu, Feyzi G'nin 28 suçtan ve 9 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, Mikail Y'nin 37 suçtan ve 4 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, İbrahim B'nin ise 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Cesur Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fevzi G. ve Mikail Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı