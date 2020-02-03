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Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil camı yüklü TIR, yan yattı.

03.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:03Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi

BURSA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil camı yüklü TIR, yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TIR yoldan kaldırılıncaya kadar tek şerit ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Orhangazi- yolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmit'teki fabrikadan yüklediği otomobil camlarını Bursa'ya götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZTY 87 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada TIR sürücüsü, yaralanmazken, kasada bulunan otomobil camları ise yola saçıldı. TIR kaldırılana kadar Orhangazi- Bursa yolunda uzun araç kuyruğu, oluştu. TIR, daha sonra kaza yerine getirilen vinçle yoldan kaldırıldı.



Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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