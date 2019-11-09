Otomobil çarpan genç öldü

MALATYA'da, yolun karşısına geçen Kadir Sefa Yıldız (16), otomobilin çarpmasıya hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Kadir Sefa Yıldız, Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli babasını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için yolu çıktı. Ancak yoldan geçmek isteyen Yıldız'a, sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.