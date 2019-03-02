Otomobil Çarpan Rümeysa, Toprağa Verildi

BURSA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran
kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde İnegöl
ilçesinde Turgutalp
Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, Atakan Demir yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rümeysa Koyuncu'nun cenazesi bugün öğle vakti Değirmenönü Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi
Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaza sonrası olay yerinde "Ne olur ölme" diye gözyaşı döken otomobil sürücüsü Atakan Demir ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.
- Bursa
Bursa, Kuran-ı Kerim, Güncel
Kaynak: DHA