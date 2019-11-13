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Otomobil çarpmasıyla ölen motosiklet sürücüsü toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İlhan Uyanık (73), toprağa verildi.

13.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:15Otomobil çarpmasıyla ölen motosiklet sürücüsü toprağa verildi

BURSA'nın ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İlhan Uyanık (73), toprağa verildi.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi. Saliha K. (35) idaresindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil, tarlasından topladığı patatesleri plakasız motosikletiyle evine götürmek için yola çıkan İlhan Uyanık'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen Uyanık, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İlhan Uyanık'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası sağlık görevlileri Uyanık'a ilk müdahaleyi yaparken Saliha K. da sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Yere yığılarak ağlayan Saliha K.'yı olay yerine gelen arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Sürücü Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Uyanık'ın cenazesi de Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı'na defnedildi.



Alanyurt, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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