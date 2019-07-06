06.07.2019 16:38
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Otomobil çarptığı ağacın altında kaldı: 3 yaralı

Otomobil çarptığı ağacın altında kaldı: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ağacın altında kalması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ağacın altında kalması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Kırıkkale karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Sülenk'in kullandığı 35 HJN 12 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağacın altıda kalan otomobil hurdaya döndü. Aracın içindeki sürücü ile birlikte yolculardan 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa

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