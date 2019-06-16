16.06.2019 21:33
Haberler»Güncel » Haber

Otomobil çaya düştü: 5 yaralı

Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık kara yolunda, Engin Ercan Yerlikaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Munzur Çayı'na düştü.
Bölgede dün kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu'nu aramak için Munzur Çayı kenarında arama faaliyeti yürüten AFAD ekipleri, yakın bir noktada gerçekleşen kazayı görünce hemen olay yerine yöneldi.
Ekipler, otomobil içindeki 5 kişiyi hızlı şekilde kıyıya çıkardı.
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, ambulanslarla Ovacık İlçe Entegre Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobil çaya düştü: 5 yaralı
Kaynak: AA
Ovacık, Tunceli, AFAD, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:44 Ortak Yayın İstanbul'da Böyle İzlendi (Havadan Görüntüler)
22:44 MANİSA Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu
22:44 Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü
22:43 Alaşehir'de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
22:42 Ortak yayında iki aday birbirine soru sordu
22:42 Yıldırım: "En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile dedi ki 'Bu Ordu işi olmamıştır, yanlış olmuştur,...
22:41 Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı