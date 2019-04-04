Otomobil Çocuğa Çarpıp Kaçtı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde çocuğa çarpan otomobil sürücüsü otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.
Kaza, Adıyaman
'ın Kahta
İlçesi Hürriyet
Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oynayan Suriye
uyruklu 11 yaşındaki Leyla Halil İsa'ya plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
olaya karışan otomobilin tespiti için çalışma başlattı. - ADIYAMAN
Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
Kaynak: İHA