19.06.2019 21:40
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Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı

Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı

Kaynak: DHA
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