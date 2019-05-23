23.05.2019 15:35
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Otomobil Değil Sanki Kamyonet...otomobilin Üzerindeki Yükü Görenler Şaşkına Döndü

Otomobil değil sanki kamyonet...Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndüBİNGÖL - Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadarda olmaz dedirtti.

Otomobil değil sanki kamyonet...Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü

BİNGÖL - Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadarda olmaz dedirtti.
Bingöl-Erzurum karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar, önlerinde gördükleri aşırı yüklü otomobili fark edince şaşkınlık yaşadı. Şehirler arası yolda giden otomobilin bagajından üzerine kadar her yerinin dolu olması dikkat çekti. Aşırı yüklü olan aracı görenler, otomobil değil sanki kamyonet yakıştırması da yaptı.
Erzurum plakalı otomobil, uzun süre şehirler arası trafikte yol alması hem kendilerinin hemde diğer araçta bulunanların canını tehlikeye atmış oldu. Otomobil Değil Sanki Kamyonet...otomobilin Üzerindeki Yükü Görenler Şaşkına Döndü Erzurum, Bingöl, Genel
Kaynak: İHA