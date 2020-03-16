Otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
16.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:11
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza sabah 11.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 Karayolu Sanayi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan İbrahim K, idaresindeki 34 HL 9024 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan İbrahim K. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan İbrahim K. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaza sabah 11.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 Karayolu Sanayi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan İbrahim K, idaresindeki 34 HL 9024 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan İbrahim K. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan İbrahim K. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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