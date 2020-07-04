Otomobil dere yatağına devrildi: 5 yaralı

Yozgat'ta otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

04.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:26
Yozgat'ta otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Başlı (30) idaresindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, Yozgat şehir girişinde dere yatağına devrildi. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobildeki sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sedyeyle yaklaşık 50 metre taşınan yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil dere yatağına devrildi: 5 yaralı

Kaynak: AA

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