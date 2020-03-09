Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu.
09.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:44
Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Araçta bulunan Nurhan ateş hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolu D -825 karayolu Belpinar mevkisinde 46 NL 460 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü B. A. (68) ve yanında bulunan eşi Nurhan Ateş (61) yaklaşık 5 metre derinlikteki dereye uçtu. Araçta bulunan Nurhan Ateş olay yerinde hayatını kaybedirken sürücü B.A. olay yerine çağırılan ambulans ile Kahramanmaraş Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vefat eden Nurhan Ateş'in cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna konulurken otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.
Yaralı sürücü B.A. 'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolu D -825 karayolu Belpinar mevkisinde 46 NL 460 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü B. A. (68) ve yanında bulunan eşi Nurhan Ateş (61) yaklaşık 5 metre derinlikteki dereye uçtu. Araçta bulunan Nurhan Ateş olay yerinde hayatını kaybedirken sürücü B.A. olay yerine çağırılan ambulans ile Kahramanmaraş Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vefat eden Nurhan Ateş'in cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna konulurken otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.
Yaralı sürücü B.A. 'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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