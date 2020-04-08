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Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobi dereye uçtu, 3 kişi yaralandı.

08.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:27
Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobi dereye uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 16 AEK 913 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, aşırı hız sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil önce trafik levhasına, ardından da köprünün korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metreden dereye düştü. Kazada, sürücü C.K. ile yanındaki S.B. ve E.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel
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