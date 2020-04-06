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Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi

Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte dereye uçtu. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:12

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Otomobilin üzerine çıkan sürücüyü, itfaiye ekipleri zodyak botla kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Konyaaltı'ndaki iş yerine gitmek üzere 07 FYH 50 plakalı aracıyla yola çıkan Murat Sezer, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu.

ARACININ ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel

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Antalya'da kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
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