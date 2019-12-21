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Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü Refik Kurt (74), hayatını kaybetti.

21.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:24 Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü

TRABZON'un ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü Refik Kurt (74), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçenin Tüfekçi Mahallesi, Holo grup yolunda meydana geldi. İlçeye doğru giden Refik Kurt yönetimindeki 61 SF 572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Holo Deresi'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kurt, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Refik Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Dernekpazarı, Güncel

Kaynak: DHA

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