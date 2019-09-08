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Otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

08.09.2019 13:36 Otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dardağan Köyü yakınlarında F.A., idaresindeki 49 AN 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü F.A., ile otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu İ.S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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