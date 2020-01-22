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Otomobil devi Toyota araçlarını geri çağırıyor

Toyota Motor, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. Geri çağrılacak modeller Corolla ve Avalon olarak açıklandı.

22.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:48Otomobil devi Toyota araçlarını geri çağırıyor

Toyota Motor, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

ARIZALI HAVA YASTIĞI SEBEBİYLE GERİ ÇAĞRILACAK

Otomotiv devi Toyota'nın, Kuzey Amerika'da kullanılan 3.4 milyon aracı geri çağıracağı açıklandı. Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.

12 MİLYON ARAÇ ETKİLENEBİLİR

Söz konusu hava yastığı kusurunun, bir Alman şirketinin sahip olduğu ABD merkezli parça sağlayıcısından kaynaklandığı öğrenildi. Markanın ürünlerini kullanan Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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