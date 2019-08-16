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Otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'da, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

16.08.2019 17:38
Otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Burdur'da, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İsmail T. İdaresindeki 15 DZ 684 plakalı otomobil, Akdere Mahallesi Kışla yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Burdur İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü İsmail T. ve yanındaki Dilek A, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

İtfaiye, Akdere, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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