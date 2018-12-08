Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa
'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır
karayolunun Akziyaret Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde giden 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37