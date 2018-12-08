08 Aralık 2018, 12:37
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Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37



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