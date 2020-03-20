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Otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:06

Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alper D. idaresindeki 46 ACH 132 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zulkadiroğlu Bulvarı üzerinde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Hasan Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri yola saçıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bölgede temizlik yapıldı.

Otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

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Otomobil devrildi: 2 yaralı
Etiketler : Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

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