Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2)

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

01.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:32
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ramazan Hannarici (24) yönetimindeki 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgüzel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Murathan Altun (49), ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan cesetler, Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Bu arada kazaya müdahale eden bir itfaiye eri ise ayağını demir parçası kesmesi sonucu yaralandı. İtfaiyeci olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2)
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
Salgın yüzünden Kızılay’ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
TDB’den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
’Koronavirüsten öldü’ denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
'Koronavirüsten öldü' denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:59: Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor - Haber 10:58: Geleceğin Yıldızları ile çocuk ve gençlere unutulmaz bir yaşam deneyimi - Haber 10:57: Satıcıdan tarihi geçmiş sucuğa ilginç savunma - Haber 10:57: Koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı, ağabeyinin ihbarıyla yakalandı - Haber 10:57: Bir telefonla örgütlenen kadınlar sağlık çalışanları için üretime başladı - Haber 10:12: Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber