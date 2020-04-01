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Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı - SİVAS

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:23
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor. Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel

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Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı - SİVAS
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