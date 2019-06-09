09.06.2019 15:27
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Otomobil devrildi: 4 yaralı

Otomobil devrildi: 4 yaralı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yetim yönetimindeki 27 AT 366 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Kızılhisar- Karakuyu bağlantı yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yetim ve otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kızılhisar, Şahinbey, Gaziantep, Güncel