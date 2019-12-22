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Otomobil devrildi: 6 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:04

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Recep Özdemir'in kullandığı 07 HJS 78 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Fele Pınarı mevkisinde devrildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü ile araçtaki Sude, Enes, Miyase ve Esma Özdemir ile Şerife Kazancı yaralandı.

Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLADI

Yaralılardan Enes Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Otomobil devrildi: 6 yaralı

Recep Özdemir, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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