Haberler » Güncel » Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü

Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Ümmügülsüm Cindere (13) yaşamını yitirdi, annesi sürücü Gülay Cindere yaralandı.

06.10.2019 20:31Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Ümmügülsüm Cindere (13) yaşamını yitirdi, annesi sürücü Gülay Cindere yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, Seydişehr- Bozkır yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi.  Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Cindere ile otomobildeki kızı Ümmügülsüm Cindere yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Cindere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Seydişehir, Gülay, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" 93 kişiyi öldürmüş
23:39 4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi
23:39 Sandıklı'da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti
23:38 Yemen'den "Tarihi eserlerimizin ABD piyasasında ticareti engellensin" talebi
23:38 Kartal'da sağlık ocağında doktor ile hasta yakının kavgası kamerada
23:36 Portekiz'de hükümet kurma görevi Antonio Costa'nın
23:35 Kartal'da sağlık ocağında doktor ile hasta yakının kavgası kamerada