16.06.2019 16:49
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Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralı

Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralı

MALATYA'da, midibüsün çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarptı.

MALATYA'da, midibüsün çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarptı. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, kent merkezindeki Mişmiş Park kavşağında meydana geldi. İnönü Üniversitesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 FY 885 plakalı midibüs, Keziban Şekerci yönetimindeki 44 HU 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şekerci'nin kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarparak durdu. Kazada sürücü Keziban Şekerci ile aracındaki Kübra, Elif, Mehmet Ali ve Mevlüde Şekerci ile Derya Deniz Gürbüz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

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