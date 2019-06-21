21.06.2019 14:27
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Otomobil direğe çarptı: ikisi ağır 3 yaralı

Karabük'te otomobilin direğe çarpması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük 'te otomobilin direğe çarpması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ve yanındaki Melek (20) ve Kezban Benli (45) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda kalbi duran Melek Benli'nin sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldüğü, sürücünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Otomobil direğe çarptı: ikisi ağır 3 yaralı
Kaynak: AA
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