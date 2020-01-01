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Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, KGYS direğini yıkarak kavşağa çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:30 Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, KGYS direğini yıkarak kavşağa çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ekrem Yanak idaresindeki 02 HR 901 plakalı otomobil, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu KGYS direğini yıkarak kavşağa çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ekrem Yanak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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