Otomobil Dolandırıcılığı - 3 Şüpheli Tutuklandı

04 Aralık 2018 Salı 18:32



04 Aralık 2018 Salı 18:32

Karabük'te, otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, değişik tarihlerde hileli araç satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri, çalışma başlattı.Polis ekipleri, 5 kişiyi araç satışı üzerinden dolandırdıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla B.K. (45) ve E.Y. (23) ve E.Ö'yü (31) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.