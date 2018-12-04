Otomobil Dolandırıcılığından Firari Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Karabük
'te 5 kişiyi araç satışı üzerinden dolandırmaktan aranan firari bir kişi yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri değişik tarihlerde 5 kişiyi kandırarak araç satışı üzerinden nitelikli dolandırıcılık, yağma ve tehdit suçlarını işleyenlerin B.K. (45), E.Y. (23) ve E.Ö. (31) olduğunu belirledi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan ekipler B.K. ve E.Y. isimli şahsıları gözaltına alarak dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, firari olan E.Ö.'yü ise bir gün sonra kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen firari E.Ö.'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Karabük
04 Aralık 2018 Salı 19:54