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Otomobil domuza çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin domuza çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, domuz telef oldu.

18.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:46Otomobil domuza çarptı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin domuza çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, domuz telef oldu.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karaömer mevkiinde meydana geldi. Şahin K. (52), idaresindeki 46 DV 604 plakalı otomobil Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine seyir halindeyken aniden yola giren domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında şarampole yuvarlanırken kaza sonrası otomobil sürücüsü Şahin K. ile yolcu konumundaki Mürevvet K. (51) ve Ayşe K. (10), yaralandı. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazada domuz ise telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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ABDULLAH YILMAZ:araba da telef olmuş!
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