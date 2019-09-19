Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil durağa çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yolcuların beklediği 6K akıllı durağa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.09.2019 14:59Otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yolcuların beklediği 6K akıllı durağa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde bulunan Salih A. idaresindeki 11 DB 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 6K akıllı durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Murat T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Yeşilkent Mahallesi, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:48 Otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
16:47 Bisikletli çocuğa çarpmamak için park halindeki otomobile böyle çarptı
16:47 Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16:45 MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava...
16:43 Kadınlar Denizi'ndeki 4 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
16:40 24 aracın küle döndüğü yangını çıkaran kişi yakalandı
16:39 Bilecik'te orman yangını