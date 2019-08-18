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Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, durakta bekleyenlere çarptı.

18.08.2019 18:12 Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, durakta bekleyenlere çarptı. Kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Özlem Uysal (30) yönetimindeki 20 YU 520 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda yoldan çıktı. Minibüs durağında bekleyen 2 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Özlem Uysal ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki oğlu Fatih Uysal ile durakta bekleyen Gani Demiröz (66) ve Nizar Dengiz (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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