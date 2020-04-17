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Otomobil duran araca arkadan çarptı: 5 yaralı

PENDİK'te bir sürücü sapağı kaçırınca otomobilini sağ şeride çekti.

17.04.2020 01:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:35
Otomobil duran araca arkadan çarptı: 5 yaralı
PENDİK'te bir sürücü sapağı kaçırınca otomobilini sağ şeride çekti. Sağ şeritte bekleyen otomobili fark edemeyen başka bir sürücü de otomobiliyle bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, Pendik 'te saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D100 Karayolu'nda Kaynarca-Pendik istikametinde ilerleyen 07 KA 314 plakalı otomobilin sürücüsü dönüşü kaçırınca aracını sağ şeritte durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 41 NC 344 plakalı otomobil sürücüsü öndeki aracın durduğunu fark etmeyip diğer otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda bir süre trafik oluşurken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten verildi. Araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Kaynarca, Pendik, Güncel
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