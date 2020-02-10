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Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10.02.2020 01:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:07Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı
'ın İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Ayaspaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy Caddesi İstikametinden Kıyıköy istikametine seyreden Aykut Ö. İdaresinde ki 59 PS 920 Plakalı otomobil İstanbul Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki kamyonete ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Aykut Ö. ve Egemen G., Samet Y., Onur A. araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine hemen çok sayıda Ambulans ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazaya karışan otomobilin aşırı süratli olduğu ve sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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