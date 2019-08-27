Haberler» Güncel» Haber

Otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı

ANKARA'da, özel okulda çalışan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, lisenin duvarına çarptı.

27.08.2019 12:23 Otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı
ANKARA'da, özel okulda çalışan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, lisenin duvarına çarptı. Kazada 4 öğretmen yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İncek Şehit Savcı Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Özel okulda görev yapan 4 kadın öğretmenin içinde olduğu, G.B. yönetimindeki 06 GPB plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nin duvarına çarptı. Kazada sürücü G.B. ile 3 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce araç içinde sıkışan sürücü G.B. ile ön koltukta oturan arkadaşını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 4 öğretmeni ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Öğretmenler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54   İstanbul'da 16 bin 423 kac¸ak go¨c¸men geri gönderildi
12:53   TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Hayvanları "çatlamaktan" kurtaran şemsiyenin ünü Türkiye'yi aştı
12:53   TransAnatolia yarışçıları geceyi Acıgöl'de geçirdi
12:53   Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak
12:53   Parkta sabahlayan yabancı uyruklu gençler, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediler
12:53   Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların eğitimi için iki bakanlıktan iş birliği
12:53   Sahnede emine bulut cinayeti duygulandırdı