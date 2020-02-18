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Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

18.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:47Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık Caddesinden hemzemin geçit istikametine gitmekte olan Murat L., idaresindeki 26 TL 559 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sağ tarafında park halinde bulunan 11 DC 197 plakalı otomobil çarparak devrildi. Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan Nisanur L., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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