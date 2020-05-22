Otomobil ekspertizi kavgasında bir kişi öldü

Gaziantep'te verilen otomobil ekspertiz raporu nedeniyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

22.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:48
Gaziantep'te verilen otomobil ekspertiz raporu nedeniyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Otomobil Sanayi Sitesi'nde aracı için verilen ekspertiz raporundaki bilgilerin doğru olmadığını öne süren otomobil sahibi ile iş yeri sahibi Mustafa Kavgalı arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında tabancayla vurulan Kavgalı, kaldırıldığı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kavgalı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Bu arada kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Otomobil ekspertizi kavgasında bir kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel, Haber

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