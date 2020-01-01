Haberler » 3. Sayfa » Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

01.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:57 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultandağı ilçesinde Oğuz K. (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Elfide S. (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elfide S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:46   Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki... - Haberler
13:44   Oktay: "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor... - Haberler
13:40   MSB: "Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası... - Haberler
13:38   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik... - Haberler
13:36   Uyuşturucu villalarına baskın - Haberler
12:51   Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Haberler
12:24   Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Haberler
12:18   Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi - Haberler
11:32   Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek - Haberler
11:22   Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi - Haberler
1.01.2020 13:51:01