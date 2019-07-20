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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

20.07.2019 13:52 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İçmeler yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet S.'nin (40) kullandığı 48 VE 023 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulanan elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde aynı aileden oldukları belirtilen 7 kişi, çevredeki vatandaşların da yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Erzin ve Dörtyol devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 5 yaşındaki Emine Su S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
Erzin, Hatay, 3. Sayfa

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