Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Asri Mezarlığın önünde Recep Tanış (50) idaresindeki 03 SK 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, yaralanan araç sürücüsü Tanış, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan elektrik direğine çarpan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı, Afyon, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA