13.07.2019 16:02
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı, kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı, kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yerli Kaptan idaresindeki 23 ER 098 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iletim tellerinin şase yapması sonucu meydana geldiği değerlendirilen otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar gördü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ile araçtaki bir çocuğa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Elektrik kurumu ekipleri, elektrik direğinde gerekli kontrolleri yaptı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Kaynak: AA
İtfaiye, Elazığ, Güncel

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