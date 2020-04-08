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Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

08.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:31
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin yakınları, otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NH 6747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. ?Evde kal? çağrılarına uyulması nedeniyle çok fazla kimsemin sokağa çıkmaması nedeniyle saat 08.00 sıralarında yoldan geçenler, kazayı görerek 112 Acile haber verdi.  Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi kurtardı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Emre Sevim ve Yusuf Büyük olay yerinde, Ada Gündoğdu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen M.S.?nin tedavisine devam ediliyor. Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazada ölen kişilerin yakınları, otomobilin enkazı başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Başiskele, Güncel
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